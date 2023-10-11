عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية إيطاليا: مصر دورها رئيسي في استقرار المنطقة

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على أهمية تخفيف التصعيد وتوطأة ما يحدث بين إسرائيل وقطاع غزة، والأزمة التي خلقتها حماس، حيث وجدت في مصر الإصغاء والرغبة في تهدئة الأوضاع من الدول العربية، من أجل الاستقرار وتدعيم السلام في الشرق الأوسط، وستكون هناك مبادرات موجهة إلى تهدئة الوضع برعاية الحكومة المصرية، وسنجد الدعم من الجانب الإيطالي.

وأضاف «تاياني»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى التطرق حول الهجرة غير الشرعية، وسيجري توزيع الجهود بين مصر وإيطاليا للمكافحة ضد مهربي البشر، الذين يهربون أيضا أسلحة ومخدرات، وسنعمل مع مصر من أجل الوصول للأهداف المشتركة، ووقف موجات الهجرة غير الشرعية.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه جرى التطرق لموضوعات الصناعة والزراعة والهجرة الشرعية ودعم ذلك، ونحتاج للأيدي العاملة المؤهلة، لذلك ندرس كل صور التعاون مع مصر عن طريق القطاع الخاص أيضا، من أجل تأهيل العمال في مجال الزراعة والصناعة.
 

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إسرائيل قطاع غزة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

اللحظات الأولى لتسلل الطائرات الشراعية اللبنانية إلى إسرائيل.. فيديو وصور

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

ترشيحاتنا

مصرع 20 جنديا إسرائيليا في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

حل الدولتين.. بيان هام من الخارجية الفرنسية بشأن تصاعد التطورات في غزة

مطاردة في سماء إسرائيل.. 15 طائرة مسيرة قادمة من لبنان تثير ذعر الاحتلال

أبرزها المكرونة والدواء والالبان.. اعفاء 12 سلعة من الضريبة الجمركية.. تفاصيل

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

الحكومة: خفض الأسعار بنسبة 25% وإجراءات حادة ضد المتلاعبين بها .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لمعمرة بريطانية بعد أيام من قفزها بالمظلة

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

فيديو

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ