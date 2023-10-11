جامعة كفر الشيخ تكرم الحاصلين على الدورة التدريبية لجائزة التميز الحكومي

كرمت جامعة كفر الشيخ، المتدربين الذين تم اختيارهم من الجهاز الإداري بالجامعة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وطبقا للمعايير التي وضعتها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم شرف الدين، استشاري التدريب وتوكيد الجودة لجوائز التميز المؤسسي، والدكتور إسراء حسن مسئول الجوائز المتخصصة في جائزة مصر للتميز الحكومي.



ونظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل تدريبية والتي استمرت على مدار 3 أيام، للمقيمين لجائزة التميز الداخلي لجامعة كفر الشيخ.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن انعقاد هذه الدورة، تأتي في إطار جهود مستمرة للدولة المصرية لمواصلة عمليات الإصلاح الشاملة والمستدامة ولقد ظهر جليا دور وزارة التخطيط وحرص الدولة المصرية على التميز، وهو حدث محفز للجهاز الإداري بالدولة المصرية وملهم للعاملين به وملء بالطاقة والإيجابية، فالنجاح هو الذي يجعلنا نستمر في العمل ومواجهة التحديات.

