بمشاركة قطر.. أمريكا تتدخل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تجري حاليًا مناقشات مع قطر للعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال كيربي: “من الواضح أننا نجري مناقشات ليس فقط مع الإسرائيليين، حول الشكل الذي قد تبدو عليه عملية استعادة الرهائن، ولكن مع حلفاء وشركاء آخرين في المنطقة”.

وأضاف: “هناك بعض الدول مثل قطر التي لديها خطوط اتصال مفتوحة مع حماس، نريد إعادة كل هؤلاء الأسري إلى عائلاتهم، وخاصة الأسري الأمريكيين، لا شك في ذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة في قطاع غزة لإيصال المساعدات.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، قد أفادت نقلاً عن مصادر مصرية، بأن القاهرة تناقش مع واشنطن إيصال مساعدات لغزة مع وقف إطلاق نار محدود.

وأفادت مصادر بأن مصر تقترح هدنة لمدة 6 ساعات لإيصال مساعدات إنسانية لغزة.

كما أفادت مصادر شبكة "العربية"، بأن مصر تلقت تعهدا من المقاومة الفلسطينية بعدم إساءة معاملة الأسرى الأجانب ومزدوجي الجنسية.