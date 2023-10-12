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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتلقى غرامة جديدة من المحكمة الرياضية لصالح بوطيب

الزمالك
الزمالك

تلقى نادي الزمالك خطاب رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم النادي مليون و900 ألف يورو لصالح المغربي خالد بوطيب لاعب فريق الكرة الأول بالنادي السابق.

واكد مصدر  داخل نادي الزمالك عن تلقي قرار من المحكمة الرياضية بإلزام نادي الزمالك بسداد مليون و900 ألف يورو لصالح خالد بوطيب، وذلك بدلًا من 3 ملايين يورو وطالب اللاعب المغربي في دعواه بالحصول عليها من الزمالك. 

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استئناف الزمالك على قرار المحكمة الرياضية الدولية 

وأشار المصدر أن النية تتجه داخل إدارة نادي الزمالك حاليًا لتقديم استئناف على قرار المحكمة الرياضية الدولية أمام المحكمة الفيدرالية في سويسرا.

وأقام خالد بوطيب دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد نادي الزمالك للحصول على كامل قيمة عقده مع النادي، وذلك بداعي فسخ النادي التعاقد معه من طرف واحد.

وتلقى نادي الزمالك في وقت سابق، خطابًا من المحكمة الرياضية يوم 28 أغسطس الماضي يطالب فيه الزمالك بدفع 25 ألف فرانك قبل منتصف سبتمبر الماضي لاعتماد استئناف الزمالك في القضية وإلا لن يتم اعتماده وبالتالي لن يكون للزمالك الحق في الاعتراض على عقوبة النادي لصالح اللاعب المغربي.

 

عقوبة بالحرمان من قيد لاعبين جدد


الجدير بالذكر أن نادي الزمالك لديه عقوبة بالحرمان من قيد لاعبين جدد بسبب وجود مستحقات مالية على النادي لأكثر من جهة في مقدمتها نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي ولاعب النادي السابق أشيمبونج.

 

مران الزمالك

يخضع يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على تطورات الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

وكان "أوباما" خاض تدريبات علاجية على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب الترسانة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وستحدد الأشعة التي سيجريها " أوباما" حالة اللاعب الطبية، للوقوف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إقامة المؤتمر العلمى الثاني لمجموعة الطب الرياضى المصرى، يوم السبت المقبل بأحد الفنادق بالقاهرة، تحت إشرافه.

و أكد  أن المؤتمر يضم أطباء الفرق الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية داخل نادي الزمالك، بالإضافة إلى العديد من الأطباء من خارج القلعة البيضاء على رأسهم الدكتور محمد كمال استشاري جراحة العظام .

و قال محمد أسامة أن المؤتمر يضم بجانبه أعضاء الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم وهم سامح السيد و محمد إسماعيل أخصائيان العلاج الطبيعي و عمرو المطراوي و مصطفى عبده أخصائيان التأهيل و إصابات الملاعب بالإضافة إلى عمر عادل أخصائي التغذية.

و أضاف أن المؤتمر يضم أيضا من الزمالك كل من محمد أشرف طبيب فريق اليد و إسلام جمعة طبيب فريق السلة.

و أشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالزمالك إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من الأمور و أهمها إصابات الركبة بجانب الاختبارات و القياسات الطبية التي يتم إجراءها للاعبين في الألعاب المختلفة قبل انطلاق الموسم الرياضي.

و واصل محمد أسامة تصريحاته قائلا : 'المؤتمر سيتضمن أيضا العديد من المحاضرات الخاصة بالطب الرياضي بالإضافة إلى إصابات الملاعب و التغذية الخاصة باللاعبين".

و أختتم رئيس الجهاز الطبي تصريحاته مؤكدا أن الهدف من المؤتمر الإطلاع و مناقشة كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالطب الرياضي الحديث كي يعود بالفائدة بشكل خاص على كافة الأجهزة الطبية للفرق الرياضية بنادي الزمالك.

الزمالك المحكمة الرياضية الدولية خالد بوطيب

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