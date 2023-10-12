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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف موقف عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

كشف الإعلامي فرج عامر عن موقف النادي فى مصير عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق ولاعب منتخب مصر من الانتقالللأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


 

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"عمر كمال عبد الواحد هواللاعب الذي كلما كبر سنة ارتفع مستواة الفنيولياقتة البدنية ، اري انة لاعب من طراز آخر  و انتقالة للاهلي مؤكد بنسبة  ١٠٠٪؜في بداية الموسم القادم كصفقة انتقال حر ، في نفسالوقت علي خلق طيب وابن راجل محترم وخبرة كبيرة في الاعداد البدني للاعبي كرة القدم ، وعمل معنا في نادي سموحة تحت قيادة الكابتنشوقي غريب ولم نري منة الا كل ماهو  رائع".


 

وتغادر بعثة منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، الإثنين، إلى دولة الإماراتالشقيقة،استعدادا للمعسكر المقرر في أيام فيفا، في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري.


 

ويتخلل المعسكر وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات،  في إطار الإعدادللتصفياتالأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
محمد حمدي  
أحمد فتوح 
علي جبر 
ياسر إبراهيم 
محمد عبد المنعم 
أحمد سامي 
طارق حامد 
مروان عطية 
أحمد سيد زيزو 
أحمد نبيل كوكا
محمد النني 
محمود حماده 
حمدي فتحي 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
عمر مرموش 
محمود تريزيجيه 
حسين الشحات 
مصطفي محمد 
مروان حمدي

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