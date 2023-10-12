حسين لبيب ينعى اللواء عبد العزيز قابيل

نعى حسين لبيب، اللواء عبد العزيز قابيل وكيل نادي الزمالك الأسبق وأحد أبطال حرب السادس من أكتوبر.





وكتب عبر حسابه علي فيسبوك:"البقاء لله فقد نادي الزمالك واحد من رموزه العظماء اللواء عبد العزيز قابيل وكيل نادي الزمالك واحد أبطال وقادة الجيش المصري العظيم اثناء حرب اكتوبر ١٩٧٣ واحد من أساطير لاعبي كرة القدم الزملكاوية وشغل اكثر من منصب داخل النادي وكان آخر منصب له مدير عام النادي وأجاد بامتياز في جميع المناصب التي شغلها اللهم اغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك اللهم آمين اللهم صبر الصديق العزيز المهندس طارق قابيل علي الفراق".





ويتقدم نادي الزمالك بخالص التعازي لأسرة الراحل اللواء محمد عبد العزيز قابيل ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "و إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".