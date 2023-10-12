أخبار التكنولوجيا|الصدام يحتدم بين إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي بسبب حماس وإسرائيل.. وكيف سقطت منظومة الدفاع الإسرائيلية بطائرات شراعية وشبكة 2G

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
درع إسرائيل الذي اخترقه “طوفان الأقصى”.. كيف تعمل منظومة القبة الحديدية وما حدودها؟
لطالما تفاخرت “إسرائيل” بمنظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي، والتي قيل أنها حققت نسب نجاح تراوحت بين 90-97% منذ الإعلان عن تشغيلها في عام 2011، ولكن المسئولون الإسرائيليون لم يحددوا نسبة النجاح منذ عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، يوم السبت الماضي.
شركات كبرى في ورطة.. فايرفوكس Firefox يقدم ميزة للكشف عن المراجعات المزيفة
كشفت تقارير أن عدد من شركات التسوق الإلكتروني الكبرى ستواجه مشكلة كبيرة نظرا لحصول متصفح Firefox “فاير فوكس” على ميزة للكشف عن المراجعات المزيفة والتي تساعد المستخدمين على التعرف على الأخبار المزيفة من خلال موقع ويب وامتداد للمتصفح.
بسبب مخاوف مستويات الإشعاع المفرطة..أبل تعلن امتثالها لطلب فرنسا بشأن iPhone 12
قالت شركة أبل إنها تخطط للامتثال لمتطلبات اختبار الإشعاع في فرنسا والمتعلقة بهواتف آيفون iPhone 12 بعد أن حظرت الوكالة الوطنية للترددات الفرنسية “ANFR” بيعها في البلاد؛ لأنها وجدت أن الهواتف تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية أكثر من المسموح بها وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي.
عطل يضرب منصة X ومئات الآلاف يشكون الانقطاع
أبلغ مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم عن انقطاع منصة X حيث بدأت مشاكل التطبيق في الارتفاع مع أكثر من 50 ألف تقرير عن المشكلات، وفقًا لـ Downdetector.
الصدام يحتدم بين إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي بسبب حماس وإسرائيل
رد الملياردير ومالك منصة X، إيلون ماسك على طلب الاتحاد الأوروبي بضرورة معالجة انتشار المعلومات المضللة حول الصراع الحاصل بين دولة الاحتلال القائمة “إسرائيل” وحركة المقاومة الفلسطينية حماس على منصة X، وذلك منذ بدء عملية طوفان الأقصى يوم السبت الماضي.
طوفان الأقصى.. كيف سقطت منظومة الدفاع الإسرائيلية بطائرات شراعية وشبكة 2G؟
يبدو أن يوم السابع من أكتوبر لعام 2023 سيكون تاريخًا مفصليًا على مدار الصراع العربي الإسرائيلي برمته، وثاني أكبر انتصار عسكري بعد خمسين عاما على حرب السادس من أكتوبر، حيث صُدم العالم بما حققته عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، بالتعاون مع بعض الفصائل الأخرى.