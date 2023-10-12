أخبار التكنولوجيا|الصدام يحتدم بين إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي بسبب حماس وإسرائيل.. وكيف سقطت منظومة الدفاع الإسرائيلية بطائرات شراعية وشبكة 2G

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لطالما تفاخرت “إسرائيل” بمنظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي، والتي قيل أنها حققت نسب نجاح تراوحت بين 90-97% منذ الإعلان عن تشغيلها في عام 2011، ولكن المسئولون الإسرائيليون لم يحددوا نسبة النجاح منذ عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، يوم السبت الماضي.



كشفت تقارير أن عدد من شركات التسوق الإلكتروني الكبرى ستواجه مشكلة كبيرة نظرا لحصول متصفح Firefox “فاير فوكس” على ميزة للكشف عن المراجعات المزيفة والتي تساعد المستخدمين على التعرف على الأخبار المزيفة من خلال موقع ويب وامتداد للمتصفح.



قالت شركة أبل إنها تخطط للامتثال لمتطلبات اختبار الإشعاع في فرنسا والمتعلقة بهواتف آيفون iPhone 12 بعد أن حظرت الوكالة الوطنية للترددات الفرنسية “ANFR” بيعها في البلاد؛ لأنها وجدت أن الهواتف تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية أكثر من المسموح بها وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي.



أبلغ مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم عن انقطاع منصة X حيث بدأت مشاكل التطبيق في الارتفاع مع أكثر من 50 ألف تقرير عن المشكلات، وفقًا لـ Downdetector.



رد الملياردير ومالك منصة X، إيلون ماسك على طلب الاتحاد الأوروبي بضرورة معالجة انتشار المعلومات المضللة حول الصراع الحاصل بين دولة الاحتلال القائمة “إسرائيل” وحركة المقاومة الفلسطينية حماس على منصة X، وذلك منذ بدء عملية طوفان الأقصى يوم السبت الماضي.



يبدو أن يوم السابع من أكتوبر لعام 2023 سيكون تاريخًا مفصليًا على مدار الصراع العربي الإسرائيلي برمته، وثاني أكبر انتصار عسكري بعد خمسين عاما على حرب السادس من أكتوبر، حيث صُدم العالم بما حققته عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، بالتعاون مع بعض الفصائل الأخرى.