عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الصدام يحتدم بين إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي بسبب حماس وإسرائيل

صدام بين إيلون ماسك
صدام بين إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي بسبب حماس وإسرائيل

رد الملياردير ومالك منصة X، إيلون ماسك على طلب الاتحاد الأوروبي بضرورة معالجة انتشار المعلومات المضللة حول الصراع الحاصل بين دولة الاحتلال القائمة “إسرائيل” وحركة المقاومة الفلسطينية حماس على منصة X، وذلك منذ بدء عملية طوفان الأقصى يوم السبت الماضي. 

 

وقال إيلون ماسك إنه ينتظر أن يرسل له الاتحاد الأوروبي قائمة "بالانتهاكات" المزعومة، بعد أن قام العديد من الباحثين والمؤسسات الإخبارية ومجموعات أخرى بتوثيق ارتفاع المحتوى المضلل والكاذب والمشكوك فيه على منصة X، مما خلق ارتباكًا حول الصراع الحالي.

 

وأرسل تيري بريتون، المفوض الأوروبي لشئون السوق الداخلية، في رسالة موجهة إلى إيلون ماسك إن مكتبه لديه "مؤشرات" على أنه يتم نشر معلومات مضللة ومحتوى "عنيفًا وإرهابيًا" على X، وحث الملياردير على الرد خلال فترة قصيرة حددها بـ 24 ساعة.

 

وقال بريتون في رسالتة إلى ماسك إن ذلك يشمل "الصور القديمة المعاد توظيفها للصراعات المسلحة غير ذات الصلة أو اللقطات العسكرية التي نشأت بالفعل من ألعاب الفيديو، مضيفا يبدو أن هذه معلومات خاطئة أو مضللة بشكل واضح."

 

وتقول منصة X، المعروفة سابقًا باسم “ تويتر” ، إنها تحاول اتخاذ إجراء بشأن سيل من المنشورات التي تشارك الصور والرسومات والخطاب العنيف والسلوك البغيض حول الحرب وتتعامل مع الأزمة بأعلى مستوى من الاستجابة. 

 

وكان الملياردير ماسك قد تعرض لهجوم شديد بعدما شجع متابعيه البالغ عددهم حوالي 160 مليونًا على متابعة عدة حسابات تنشر آراءا - وصفها البعض "ضد السامية"- ، وعلى الرغم من أن ماسك قام بحذف المنشورات إلا أنه واجه اتهامات بمعاداة السامية.

 

ورشح ماسك عدة حسابات لمتابعتها من أجل الاطلاع على الأحداث الجارية بين حماس و"إسرائيل" من بينها حسابات sentdefender ، وWarMonitors وغيرها، إلا أنه قام بحذف المنشورات التي تحتوي على هذه الحسبات بعدها بفترة وجيزة.  

 

وواجه ماسك انتقادات لاذعة من صحفيين من بينهم صحفي في شبكة “ سي إن إن” قام بالاحتفاظ بـ"لقطة شاشة" للمنشور المحذوف من قبل إيلون ماسك، واتهم ماسك بأنه يشيد بمتعصبين باعتبارهم مصدرًا جيدًا للمعلومات. 

 

 

 

إيلون ماسك الاتحاد الأوروبي المعلومات المضللة إسرائيل حماس دولة الاحتلال القائمة المقاومة الفلسطينية معاداة السامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي لماكرون: السعودية تسعى لوقف التصعيد ورفع الحصار عن غزة

الصدام يحتدم بين إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي بسبب حماس وإسرائيل

دعاء رفع الأعمال ليلة الخميس.. بـ5 كلمات حصن نفسك من الظلم والحسد

احذر .. هذه العلامات تدل على قلة النوم ليلا

لقصف غزة.. ألمانيا تضع طائرتين حربيّتين تحت تصرف إسرائيل

عطل يضرب منصة X ومئات الآلاف يشكون الانقطاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج النحافة عند الأطفال.. إليك هذه الوصفات

فوائد مذهلة لشوربة العدس| تعرف عليها

إطلالة كاجول .. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. فيفي عبده تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ