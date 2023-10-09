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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يثير الجدل بالتشجيع على متابعة هذه الحسابات ثم يحذفها لاحقا

الملياردير ومالك
الملياردير ومالك منصة X، إيلون ماسك

تعرض الملياردير ومالك منصة X، إيلون ماسك لهجوم شديد بعدما شجع متابعيه البالغ عددهم 160 مليونًا تقريبًا على متابعة عدة حسابات تنشر آراءا "ضد السامية"، وعلى الرغم من أن ماسك قام بحذف المنشورات إلا أنه واجه اتهامات بمعاداة السامية.

 

ورشح ماسك عدة حسابات لمتابعتها من أجل الاطلاع على الأحداث الجارية بين حماس و"إسرائيل" من بينها حسابات sentdefender ، وWarMonitors وغيرها، إلا أنه قام بحذف المنشورات التي تحتوي على هذه الحسبات بعدها بفترة وجيزة. 

 

وانتقد ماسك عدة صحفيين من بينهم صحفي في شبكة “ سي إن إن” قام بالاحتفاظ بـ"لقطة شاشة" للمنشور المحذوف من قبل إيلون ماسك، واتهم ماسك بأنه يشيد بمتعصبين باعتبارهم مصدرًا جيدًا للمعلومات، وفقا لـ  "Rolling Stone". 

 

وقبل عام، شكر حساب WarMonitors كانييه ويست في تغريدة على تويتر وادعى أن "الأغلبية الساحقة من الناس في وسائل الإعلام والبنوك هم من الصهاينة". 

 

وفي وقت سابق، أخبر إيلون ماسك، مراسل CNBC ديفيد فابر، أنه لا يهتم بما يمكن أن تسببه محتوى تغريداته، وإذا كانت آراءه هذه ستتسبب في عزوف المعلنين على منصة X، تويتر سابقا، أو ستخيف مشتري أسهم تسلا فليكن ما يكون، وذلك في إشارة إلى الانتقادات التي وصفته بأنه "معاد للسامية".

 

كما توعد ماسك بمقاضاة إحدى المنظمات الحقوقية بتهمة التشهير، وذلك بعد اتهامها له بمعاداة السامية، قائلا إنه يخطط لرفع دعوى تشهير ضد منظمة “رابطة مكافحة التشهير” بعد أن زعم أن المنظمة ساهمت بشكل مباشر في انخفاض عائدات إعلانات المنصة.  

 

 

 

إيلون ماسك منصة X معاداة السامية حماس وإسرائيل الصهاينة

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