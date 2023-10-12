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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تحصل على أعلى معدل شراء متكرر في قطاع صناعة السيارات

صدى البلد

واصلت شركة تسلا السيطرة على معدل الولاء للعلامة التجارية في صناعة السيارات في النصف الأول من العام، وفقًا لتحليل S&P Global Mobility لبيانات تسجيل المركبات الجديدة.

تسلا تحصل على أعلى معدل شراء متكرر في قطاع صناعة السيارات 

وبلغ معدل الولاء للعلامة التجارية في الصناعة 50.6 بالمائة وهو ما يعادل نفس الفترة من عام 2022 - على الرغم من زيادة حجم العائد إلى السوق بين المستهلكين بنسبة 7 بالمائة. لقد ظل معدل الولاء الإجمالي للعلامة التجارية راكدًا، لكن S&P Global Mobility تقول إن هذه أخبار جيدة بعد الانخفاضات الحادة في الولاء بسبب نقص المخزون المرتبط بالوباء.

تسلا تحصل على أعلى معدل شراء متكرر في قطاع صناعة السيارات 

وقال توم ليبي، المدير المساعد لحلول الولاء وتحليل الصناعة في S&P: "لقد أظهرت السنوات القليلة الماضية أنه إذا كان المستهلك بحاجة إلى نوع معين من المركبات، فلن ينتظر علامته التجارية المفضلة لتوفيره". التنقل العالمي.

 

"لقد فتح هذا الباب أمام المزيد من العلامات التجارية للحصول على حصة سوقية من القادة التقليديين، وقد أدت سنوات من الاستثمار في الجودة والتكنولوجيا بين الصناعة إلى تكافؤ الفرص، ونحن نرى بعض العلامات التجارية الأصغر تستفيد من ذلك."

تسلا تحصل على أعلى معدل شراء متكرر في قطاع صناعة السيارات 

ومن بين العلامات التجارية الفردية، كانت تسلا مرة أخرى الرائدة في الولاء للعلامة التجارية بمعدل 68.4 بالمئة في النصف الأول من عام 2023. وهذا يعني أن 31.6 بالمئة فقط من المالكين يتركون تسلا لشراء سيارة جديدة.

 

تتمتع جميع المركبات في تشكيلة تسلا بمعدلات احتفاظ عالية، ولكن الطراز 3 هو الفائز الواضح حيث ظل أكثر من 74 بالمائة من المستهلكين العائدين موالين للعلامة التجارية. الخيار الأكثر شيوعًا للمركبة للمالكين السابقين للطراز 3 هو الطراز Y.

 

وقال فينس بالوماريز، المدير المساعد لقسم الولاء: "لقد أثبتت تسلا أن لديها علاقة قوية مع عملائها، على الرغم من المنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية. وقد ساعدت الانخفاضات المحسوبة في الأسعار وعروض الحوافز في الوقت المناسب على تعزيز الاهتمام والحفاظ على الزخم الإيجابي للعلامة التجارية". إدارة المنتجات في S&P Global Mobility.

 

وكانت شركة جنرال موتورز متقدمة على وتيرة العام الماضي في الولاء للمصنعين، متصدرة جميع الشركات المصنعة ذات العلامات التجارية المتعددة، في حين ارتفعت معدلات الولاء للعلامة التجارية لشركتي بويك ولاند روفر بأكثر من 10 نقاط مئوية؛ وكانت العلامتان التجاريتان من بين أعلى الرابحين على أساس سنوي.

 

وقالت شركة S&P Global Mobility إن الشركات الرائدة في مجال الولاء للنماذج تشمل سيارة البيك أب Ford F-Series وسيارة Lincoln Nautilus crossover.

 

ساهمت العلامات التجارية الفاخرة في وقف تراجع الولاء للعلامة التجارية في النصف الأول من العام، حيث شهدت زيادة بنسبة 2.7 نقطة مئوية على أساس سنوي. وشهد القطاع السائد انخفاضًا في الولاء للعلامة التجارية بنسبة 0.4 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.

صناعة السيارات تسلا Ford F-Series Ford جنرال موتورز lincoln

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