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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تجدد قصفها المكثف تجاه قطاع غزة

صدى البلد

قالت وكالة “شهاب” للأنباء اليوم، الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي جدد غاراته الجوية وقصفه المكثف شمال غرب مدينة غزة.

ويأتي ذلك بعد وقت قليل من توجيه الجيش الإسرائيلي، ضربات جوية واسعة لاستهداف "قوات النخبة" التابعة للمقاومة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من اليوم، الخميس، إنه شن هجومًا واسع النطاق على العديد من مراكز حركة حماس في قطاع غزة.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن طائرات الجيش الإسرائيلي واصلت غاراتها على مناطق مختلفة في القطاع.

وأفاد مراسل وكالة أنباء العالم العربي بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت محيط مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة.

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