31 أكتوبر.. عرض فيلم يوم 13 على منصة شاهد

يعرض فيلم "يوم ١٣" على منصة "شاهد" في ٣١ أكتوبر الجارى وذلك بعد نجاح الفيلم في شباك التذاكر خلال فترة عرضه في دورالسينما، حيث حقق أرباحاً تقدر بحوالي ٣٣ مليون جنيه.

"يوم ١٣" هو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D) في العالم.

وتدور أحداث الفيلم حول عز الدين (أحمد داود) الذي يعود إلى قصر عائلته بعد فترة في الخارج بهدف بيعه، لكنه يكتشف أسراراً غيرمتوقعة.



يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم بما في ذلك دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروىجودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل والفيلم من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

بدأ الفنان أحمد داود تصوير مسلسل جديد بعنوان “زينهم”، والذي عكف على تحضيراته خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نجاح فيلم "يوم 13" الذي شهد أولى بطولاته في السينما.

ونشر أحمد داود، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من كواليس تصوير مسلسل زينهم، معلقًا: أول يوم تصوير زينهم.. بسم الله.. توكلنا على الله