حاسب ياسطا.. تفاصيل دهس ميكروباص لـ سيدتين أمام دار مصر في 15مايو

باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة اصطدام ميكروباص بـ سيدتين في مدينة 15 مايو، حيث أمرت بالتحفظ على سائق الميكروباص على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

تفاصيل إصابة سيدتين في حادث ميكروباص بـ القاهرة

كما استعلمت النيابة العامة في القاهرة، عن الحالة الصحية للمصابين في الحادث، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات لـ سائق الميكروباص للكشف عن مدى قيادته المركبة تحت تأثير المخدر من عدمه، كما استمعت إلى شهود العيان في الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري أمام دار مصر بمنطقة 15 مايو، في الطريق القادم من طريق الأوتوستراد باتجاه مناطق الإسكان ومركز الإصلاح والتأهيل بـ مايو.

على الفور إنتقلت وحدات الشرطة إلى موقع البلاغ مصحوبة بسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، اصطدام سيارة ميكروباص بـ سيدتين أمام كمبوند دار مصر بمدينة 15 مايو، وإصابة السيدتين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في الجسد.

وتم نقل السيدتين إلى مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج اللازم، وضبط سائق الميكروباص والتحفظ عليه، وشرحت التحريات والمعاينة التي باشرتها أجهزة المباحث في القاهرة، إصابة سيدة بالغة من العمر 40 عاما مقيمة بالعياط باشتباه كسر بالحوض وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسيدة أخرى 35 سنة مقيمة بمنطقة أطلس باشتباه كسر في الفخد وكدمات وسحجات متفرقة في الجسد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط سائق الميكروباص وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

