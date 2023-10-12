معدلات الفائدة ستظل مرتفعة.. تصريحات عاجلة من صندوق النقد بشأن الاقتصاد العالمي

عقدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في المغرب.

وقالت جورجيفا تعليقا على الاقتصاد الأمريكي وأزمة التضخم العالمي، إن الاقتصاد الأمريكي تعافى لمعدلات ما قبل جائحة كورونا.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، أن التضخم العالمي تباطأ، لكنه لا يزال فوق المستهدف لدى العديد من الدول، لذلك فإن معدلات الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي: "نحتاج إلى تعزيز النمو على المدى المتوسط، فنحن ليس لدينا النمو الذي نحتاجه للتعافي من تأثير الصدمات المختلفة".

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بعمل الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات القائمة، قائلة إن مصر تحقق تقدما طيبا على عدة أصعدة منها الخصخصة والمالية العامة.

وأشارت إلى أن القاهرة تواجه تحديات اقتصادية كثيرة، ولكن مسؤوليها يقومون بعمل جيد.