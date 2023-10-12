غرفة الصناعات الغذائية والمركزي لمتبقيات المبيدات ينظمان برنامجا تدريبيا لأعضاء الغرفة

نظمت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل، برنامج تدريبي حول "طرق و أساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوي" و ذلك بمقر إتحاد الصناعات المصريه في القاهرة.

وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيته.

افتتح ورشة العمل محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، وريهام غازي مدير إدارة التدريب وتطوير الأعمال بالغرفة، والدكتور طاهر قدح مدير إدارة التسويق بالمعمل وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها البسيوني رحب باسم رئيس مجلس إدارة الغرفة وباسمه بخبراء المعمل وبالحضور وأشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية وأشار إلى أنه قد شارك في حضور هذا البرنامج أكثر من ثلاثين متدرب من ممثلي الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية وإنتاج الخضر والفاكهة.

وأعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل أن هذا البرنامج تأتي أهميته في ضوء تأثير طرق سحب العينات على نتائج التحليل مما يتسبب في كثير من الأوقات بحدوث خسائر للمنتج أو المصدر مما يستدعي معه تدريب العاملين من المتخصصين بشركات إنتاج الصناعات الغذائية على طرق وأساليب سحب العينات الغذائية مما يساعد في كون نتائج التحليل ممثلة عن الشحنات التي سيتم تصديرها بشكل أفضل، كما أشارت إلى أن هذا البرنامج استهدف المتخصصين في مراقبة الجودة، توكيد الجودة، أخصائي المعامل، أخصائي الإنتاج.

وفي ذات الإطار، أكد الدكتور طاهر قدح على أهمية الشراكة بين المعمل والغرفة من خلال التدريب والتوعية المستمرة لأعضاء الغرفة كما أشار إلى قيام المعمل بتقديم كافة خدماته لأعضاء الغرفة من تحليل الملوثات والتدريب والاستشارات الفنية بشكل مدعوم لأعضاء الغرفة.

القوانين والمواصفات القياسية

وتناول الدكتور مصطفى نبيل الباحث بالمعمل النقاط التالية بالبرنامج التدريبي على مدار يومين كاملين حيث بدأ بمقدمة عامة عن المتبقيات والملوثات في الأغذية والحدود المسموح بها، ثم القوانين والمواصفات القياسية المُنظمة لسحب العينات، تلا ذلك طرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقاً لمواصفات الكودكس وتشريعات دول الإتحاد الأوروبي، وطرق سحب العينات لتقييم الحمل الميكروبي في الغذاء، وأخيراً معلومات أساسية عن بروتوكول سحب العينات و إرسالها إلي معامل التحليل.

وتم إجراء التدريب وفقاً لأحدث الطرق التدريبية من حيث التطبيق العملي للتدريب بتقسيم المتدربين وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة وعمل محاكاة عملية لبعض النقاط وذلك لتدريب المشاركين بشكل عملي وقام بتسليم شهادات المشاركة للمتدربين كل من الدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل والدكتور مصطفى نبيل والأستاذ أحمد دياب مسئول التدريب بالغرفة