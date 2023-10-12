عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق فعاليات مؤتمر اتحاد العمال الجماهيري لدعم الرئيس السيسي |صور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، بحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، وعدد من القيادات العمالية واللجان النقابية والنقابات العامة، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والرياضيين.

ويأتي المؤتمر الذي يحضره مئات العمال وأعضاء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات الاتحاد العام لتأييد الرئيس السيسي، لفترة ولاية جديدة ، ودعوة المواطنين وجموع العمال لانتخابه في السباق الانتخابي.

وقال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن "تأييد الرئيس السيسي لم يأتِ من فراغ، فهدفنا الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى جميع المجالات، والتي حققها خلال العشر سنوات الماضية".

وذكر أن أهم تلك الإنجازات الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية، عن أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سي في عهد الرئيس السيسي.

وطالب جبران، عمال مصر بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيه الديمقراطية، وبلد يسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفا واحدا لخدمة الوطن والمجتمع المصري.

يأتي ذلك المؤتمر ضمن حملات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لدعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، يحضر المؤتمر القيادات العمالية بالاتحاد العام وعدد من العمال واللجان النقابية علي مستوى الجمهورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت في وقت سابق، دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإعلان عن الجدول الزمني بدءا من 5 اكتوبر الماضى حتى إعلان الفائز في الانتخابات يوم 16 فبراير القادم.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار، ونشرت القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء في المادة الأولى

تجري الانتخابات الرئاسة وفق الجدول الزمني، ونشر في الجدول موعد تلقى طلبات الترشح في الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2023، وجدول نشر القائمة المبدئية للترشح ومواعيد فحص طلبات الترشح، وموعد التظلمات، وموعد تقديم الطعون.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ  الانتخابات الرئاسية ، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.

عمال السيسي القيادات العمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

موضوعات متعلقة

مؤتمر حاشد لـ عمال مصر لدعم ترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترشيحاتنا

شيريهان: فلسطين تتعرض لـ ظلم وقهر تاريخي

فلسطين تعلن سعيها لإقامة حملة دولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

مفاجأة بشأن الأرز والسكر.. الحكومة توفر 7 سلع استعدادا لخفض أسعارها| تفاصيل

الخارجية الفلسطينية تدين قطع الاحتلال المياه والكهرباء عن المعتقلين في السجون

تركيا تعلن مصرع أحد مواطنيها جراء نزاع المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال

منتخب مصر vs زامبيا.. الفراعنة يتفوقون على التماسيح في تاريخ المواجهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

فيديوجراف| مهندس طوفان الأقصى.. من هو جلاد الاحتلال؟

كارثة جديدة تنتظر غزة.. ارتفاع عدد الشهداء وبيان عاجل من الصحة

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ