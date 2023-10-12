انطلاق فعاليات مؤتمر اتحاد العمال الجماهيري لدعم الرئيس السيسي |صور

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، بحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، وعدد من القيادات العمالية واللجان النقابية والنقابات العامة، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والرياضيين.

ويأتي المؤتمر الذي يحضره مئات العمال وأعضاء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات الاتحاد العام لتأييد الرئيس السيسي، لفترة ولاية جديدة ، ودعوة المواطنين وجموع العمال لانتخابه في السباق الانتخابي.

وقال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن "تأييد الرئيس السيسي لم يأتِ من فراغ، فهدفنا الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى جميع المجالات، والتي حققها خلال العشر سنوات الماضية".

وذكر أن أهم تلك الإنجازات الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية، عن أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سي في عهد الرئيس السيسي.

وطالب جبران، عمال مصر بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيه الديمقراطية، وبلد يسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفا واحدا لخدمة الوطن والمجتمع المصري.

يأتي ذلك المؤتمر ضمن حملات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لدعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، يحضر المؤتمر القيادات العمالية بالاتحاد العام وعدد من العمال واللجان النقابية علي مستوى الجمهورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت في وقت سابق، دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإعلان عن الجدول الزمني بدءا من 5 اكتوبر الماضى حتى إعلان الفائز في الانتخابات يوم 16 فبراير القادم.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار، ونشرت القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء في المادة الأولى

تجري الانتخابات الرئاسة وفق الجدول الزمني، ونشر في الجدول موعد تلقى طلبات الترشح في الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2023، وجدول نشر القائمة المبدئية للترشح ومواعيد فحص طلبات الترشح، وموعد التظلمات، وموعد تقديم الطعون.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية ، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.