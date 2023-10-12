مصرع شخص في حادث مروري بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي

لقي شخص مصرعه أثناء عبوره الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية وذلك امام قرية الروضة بمركز بركة السبع.

تلقي اللواء عمرو رؤؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية.

بالانتقال تبين مصرع “ م.ع.ا” ٦٧ سنة بالمعاش أثناء عبوره الطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية أمام قرية الروضة دهسا بسيارة مسرعة وتوفى فور وصوله المستشفى و اودع مشرحة مستشفى بركة السبع المركزى.

وشيع العشرات من أهالي قرية الروضة جثمان الراحل وسط حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية.

