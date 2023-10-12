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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الاحتلال ينفذ اقتحامات واعتقالات في جنين طالت مدير الأوقاف

صدى البلد

قال نضال عبيدي رئيس بلدية جنين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات واعتقالات في جنين طالت مدير الأوقاف.

وأضاف "عبيدي"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى أن الموقف في قطاع غزة صعب ومأساوي بعد انقطاع الكهرباء والمياه عن المواطنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، وأوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت الماضي، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

 

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