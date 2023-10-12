قبل طرحه بالسينمات.. أحمد الفيشاوي يعلن انتهاء تصوير فيلمه الجديد.. شاهد

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن انتهائه من تصوير فيلمه الجديد “ عادل مش عادل ” والمقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة .

وعلق أحمد الفيشاوي عبر صفحته الرسمية علي موقع إنستجرام قائلا : عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل، تم بحمد الله آخر يوم تصوير الفيلم، وقريبًا بالسينمات في مصر والوطن العربي.

فيلم "عادل مش عادل"، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزواي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسرى.

ويدور الفيلم فى إطار كوميدى حيث يتعرض الفيشاوى للعديد من المشاكل ، ويلعب ضمن الاحداث شخصية محام .

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن كيفية إخفاء "التاتوهات" من جسده والتي اثار بها جدلًا خلال الأيام الماضية بعد ظهور جسده بالكامل من دونها وسط تساؤلات العديد من متابعيه عن كيفية إزالتها بهذه السرعة.

ونشر "الفيشاوي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله وهو يخضع لعملية إخفاء التاتوهات من جسده وعلق قائلًأ: "هي الشغلانة بتتعمل كده، مات الكلام"، ولاقت الصور إعجاب متابعيه .