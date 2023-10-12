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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جزار المقطم في قبضة الأمن بعد تعديه علي زوجته بالضرب

ضرب
ضرب

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي جزار تعدي علي زوجته بالضرب وإحداث إصابتها ، وذلك بعد تداول منشور عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت خبر مدعوم بمقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بجروح عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها منزل الزوجية.

بالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بتاريخ 13/8/2023 تضمن مشاجرة بين جزار وزوجته "ربة منزل" لذات السبب، وتعديه عليها بسلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابتها، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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