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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤلفات أبو بكر خيرت وشوستاكوفيتش وراخمانينوف على المسرح الكبير

صدى البلد

استمرارا لسلسة اعظم السيمفونيات يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو الإيطالى چيوڤاني بومبيو ومشاركة كل من عازفة البيانو نغماية صفوت والمغنيين السوبرانو داليا فاروق ، التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا تدريب مايا چيڤينريا وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 14 اكتوبر علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من اهم الاعمال الكلاسيكية العالمية منها الكونشيرتو الثانى للبيانو والأوركسترا لـ شوستاكوڤيتش ، الأجراس لـ راخمانينوف وافتتاحية إيزيس لـ أبوبكر خيرت. 

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أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث سلسلة من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية الى جانب الاعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى .

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