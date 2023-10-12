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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد نبيل يكشف سبب إعتزاله وسر تهديده بالإنتحار في موسكو  على قناة "الحياة"

صدى البلد

يستضيف الدكتور عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، يوم الإثنين المقبل، الفنان أحمد نبيل وحفيده في مواجهة فنية وانسانية تكشف العديد من الأسرار التي لايعرفها أحد.  

خلال الحلقة يكشف أحمد نبيل عن سبب قرار إعتزاله وابتعاده عن الفن ، كما يكشف عن تهديده بالاعتصام والانتحار في موسكو ، وعن سبب إطلاق لقب شارلي شابلن عليه.

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 ويقدم بعض حركات فن البانتومايم ويقوم بتعليم د. عمرو أسرار بعض الحركات، كما يكشف في الحوار عن أبرز الأعمال الفنية التي يعتز بها وبدايته مع ثلاثي أضواء المسرح وقوه العلاقة التي كانت تربطه بالفنان الضيف أحمد. 

يبكي "نبيل" عندما يتذكر أصعب اللحظات التي مرت في حياته، ويكشف عن إقدامه على خطوة الإبتعاد عن التمثيل، كما يتحدث لأول مرة عن زوجته وأولاده وأحفاده.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة الحياة

أحمد نبيل أصعب اللحظات أضواء المسرح الأثنين المقبل برنامج واحد

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