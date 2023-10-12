تعرف على لجنة تحكيم المحترفين بـ أيام قرطاج السينمائية

أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن دعم صناع الأفلام الشباب، وذلك من خلال تنظيم لقاءات بين صناع الأفلام الأفارقة والعرب ودعم الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الانتاج.

وكشفوا عن تقديم أيام قرطاج السينمائية لجنة تحكيم "قرطاج للمحترفين" التي تنتظم من 30 أكتوبر الى 1 نوفمبر:

وهم جاكلين نسيا ( غانا- ألمانيا): مبرمجة بمهرجان برلين السينمائي، ديمة عازر (الأردن): منتجة ومستشارة نصوص سينمائية.

محمد صالح هارون رئيساً للجنة تحكيم الأفلام الروائية في قرطاج السينمائية.

أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن اختيار المخرج محمد صالح هارون رئيساً للجنة تحكيم الأفلام الروائية.

ومحمد صالح هارون هو أول مخرج سينمائي تشادي وأحد أهم صناع الأفلام الأفارقة، درس السينما والصحافة بفرنسا منذ سنة 1982 وتولى في سنة 2017 منصب وزير الثقافة ببلاده تشاد ليستقيل بعد سنة ويعود لشغفه بالكتابة والإخراج السينمائي.

وسبق للمخرج التشادي أن شارك بعدد من أفلامه ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية من مسابقات رسمية وأقسام موازية وتوج بالتانيت الفضي سنة 2006 عن فيلمه "دارات" وشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية بفيلمه ''حسين حبري: تراجيديا تشادية'' سنة 2016

تعود بدايات محمد صالح هارون في عالم السينما لسنة 1991 مع فيلمه الروائي القصير الأول، وسرعان ما لفتت موهبته الانتباه، وثاني أفلامه الروائية (الزوجة الثانية)وهو العمل الذي ناقش الزواج المبكر والقسري للمرأة.

والفيلم الروائي الطويل الأول لمحمد صالح هارون هو: "باي باي إفريقيا" (1999) ،وكان أول فيلم روائي طويل يصور في التشاد ونال عنه مخرجه جائزة أفضل عمل أول (جائزة أسد المستقبل) في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.