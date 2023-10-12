عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: المدرسة الرسمية الدولية جاهزة لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة، يرافقه حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك للوقوف على استعدادات بدء الدراسة بداية الأسبوع المقبل. 

واطمأن محافظ الوادى الجديد على جاهزية المدرسة للافتتاح ، ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات قبول الطلاب واستكمال تجهيز الفصول الدراسية والقاعات والملاعب بالاحتياجات اللازمة، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل للارتقاء بالمنظومة التعليمية و توفير خدمة تعليمية متميزة وتوفير كافة سبل الدعم للمدرسة.

من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن المصروفات الدراسية تترواح ما بين 15 و18 ألف جنيه وفقًا للمرحلة الدراسية رياض الأطفال( fs1 ، fs2) والصف الأول الابتدائى ( year 1)، على أن تُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.

 

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجدا ويكرمان حفظة القرآن الكريم.. الجمعة



وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أنه بالنسبة للمستوى الأول لرياض الأطفال (fs1) يتم قبول الأطفال من سن 4سنوات وحتى 5 سنوات.

إجراءات قبول الطلاب استكمال افتتاح اسبوع الرسمية الدولية الدولية المدرسة المصرية اليابانية المدارس الرسمية للغات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

خالد بو طيب ليس الأول| أرشيف أحكام الزمالك لدى "فيفا".. و"الأبيض" مطالب بـ 10 ملايين دولار ويورو

بيع دلوقتي..سعر الذهب اليوم الخميس 12- 10- 2023

مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة ينفذ التجربة مصر-9 لمحاكاة إنقاذ سفينة قبالة السواحل المصرية

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخ "باتريوت" عن طريق الخطأ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

لوك مختلف.. إلهام شاهين تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمهور يبحث| هل خضع أحمد رزق لعملية تجميل؟.. فقد وزنه وبقي شباب

فيديو

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ