بالسلام الوطني.. بدء حفل تخريج طلاب الأكاديمية العسكرية بحضور السيسي

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأكاديمية العسكرية لحضور حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وبدء حفل تخريج طلاب الاكاديمية العسكرية والكليات العسكريبة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الوطني.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).