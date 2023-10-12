مستعدون لتنفيذ المهام خارج الحدود.. السيسي يشهد فيلما وثائقيا عن الكليات العسكرية

قال العقيد ياسر وهبة، إن الكليات العسكرية قلعة الانضباط الذاتى وتمد الوطن بصفوة شبابه، الذين يحملون مسؤولية حماية أمة

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الحفل فيلما وثائقيا عن الكليات العسكرية، وعروضا مختلفة لها.

وتم خلال الفيلم، استعراض أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى المناسبات السابقة المختلفة، منها عندما قال:ناخد النار فى قلوبنا ولا ينكوي بيها مصرى واحد،قسما بالله اللى هيقربلها وانا مسؤول قدام ربنا لأشيله من فوق وش الأرض، كونوا مستعدين لأداء أي مهمة داخل الأرض أو إذا تطلب الأمر خارج الحدود".

حفل تخريج



يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.



وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).