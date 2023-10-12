دقة متناهية.. الرئيس السيسي يشهد عرضا للفروسية بحفل الأكاديمية العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا لطلاب الأكاديمية العسكرية عرضا للفروسية، واستعراض فريق الفروسية مهارات التعامل مع الخيل .

كما شهد الرئيس السيسى، عرضا لمجموعة من الخيول المصرية العربية الأصيلة التي تسعى مصر للحفاظ عليها .

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).