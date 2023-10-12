الأوراق المطلوبة للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين

ننشر الأوراق وشروط القيد بجدول تخت التمرين بنقابة الصحفيين، حيث تبدأ النقابة تلقى طلبات القيد لجدول تحت التمرين 23 أكتوبر الجاري .

قررت لجنة القيد تلقى طلبات المتقدمين لجدول تحت التمرين ب نقابة الصحفيين فى الفترة من 23 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2023.

الأوراق والمستندات المطلوبة لقيد الصحفيين

ويلتزم المتقدمون للقيد بجدول تحت التمرين ب نقابة الصحفيين :-

تسليم شهادة التخرج .

شهادة الميلاد .

صحيفة الحالة الجنائية.

عقد العمل الثلاثى.

برنت تأمينات حديث.

خطاب من الجريدة بتوقيع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة .

البطاقة الشخصية.

إضافة للأرشيف الصحفى.

لائحة القيد بنقابة الصحفيين

كما قررت اللجنة الالتزام بالمادة 8 من لائحة القيد، التى تنص على ما يلى: "يشترط لقبول الأعضاء الجدد اجتياز أربع دورات تدريبية معتمدة من مجلس النقابة فى اللغتين العربية والإنجليزية، والكمبيوتر والتشريعات المهنية، وذلك قبل عرضهم على لجنة القيد".

جدول الدورات

وسوف يُعلن جدول الدورات بالتنسيق مع لجنة التدريب وتطوير المهنة بعد اعتمادها من مجلس النقابة تفعيلًا للائحة.



وستُخطر اللجنة بما يقرره المجلس من شروط لازمة للقيد من الصحف، التى تعتمد لأول مرة فى أقرب اجتماع للمجلس، كما تلتزم اللجنة بالأعداد المقبولة من الصحف المعتمدة سابقًا وفق اللائحة.

