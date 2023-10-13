أفضل 100 دعاء للمتوفي والمريض ليلة الجمعة..وقاية من فتنة وعذاب وشفاء عاجل

دعاء للمتوفى ليلة الجمعة من أكثر الأدعية بحثًا وطلبًا، خاصة في يوم الإجابة الذي أجبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم واختصه القرآن الكريم بعظيم المكارم، منها سورة وصلاة وساعة إجابة.

ووفقًا لدار الإفتاء فإنه من مات في يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» رواه أحمد والترمذي.

ومن أجل هذه الفضائل فقد اختصَّ يوم الجمعة بعدة وظائف يستحب للمسلم أن لا يغفل عنها، ومن ذلك الغُسل يومها، ولبس أحسن الثياب، والأبيض أفضلها، والتعطر، والتبكير لصلاة الجمعة، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة سورة الكهف، ومن الوظائف أيضًا التماس ساعة الإجابة؛ فقد ورد في عدة أحاديث أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء.

دعاء للمريض ساعة إجابة الجمعة

دعاء للمتوفى ليلة الجمعة

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... منهم ولد صالح يدعو له»، وبهذا يتضح أنّ أفضل ما في يكن تقديمه للميت في قبره هو الدعاء له وبالأخص في يوم الجمعة الذي قال عنه النبي أن قيه ساعة إجابة.

ويعد الدعاء للمتوفى من الأعمال التي يواظب عليها العديد من الناس يطلبون من خلال الرحمة والمغفرة من الله لفقيدهم، ولكن ثمة سؤال يطرح البعض «هل ثواب الدعاء يصل على الميت؟»، وهو السؤال الذي ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وبحسب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فإن كل من قراءة القرآن والدعاء يصل ثوابهما إلى المتوفى، وأن القراءة أيضا تصل بالدعاء، بمعنى أن يقرأ الفرد ويقول في ختام قراءته إذا كان يدعى لوالده المتوفي على سبيل المثال: «اللهم هب مثل ثواب قراءتي لأبي، اللهم إني قرأت هذا على روح أبي فبلغه هذا الثواب»، مؤكدًا على أن أن كل هذا يجوز ويصل إلى الميت وسائر الأعمال الصالحات.

- اللهم في يوم الجمعة أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم، وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون نسألك يارحمن ياكريم أن ترحم عبدك وتنير قبره وأن ترزقه جنة فردوس لا نهاية لها، وأن ترزقنا رؤياه في الآخرة منعّماً داخل جنتك ياكريم، اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، وافسح له قبره،واجعله روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

- اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يا حنان يا منان، يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد أعطي (ويذكر اسم الميت)، من خير ما أعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عطاء ما له من نفاذ، من مالك خزائن السماوات والأرض، عطاء عظيم من رب عظيم حيث ”، اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم أجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهم إن كان محسنًا فزد من حسناته وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهم أنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين.

- اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان»، اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل «إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب».

دعاء للميت قصير

دعاء للمريض يوم الجمعة

اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفه أنت الشافي، لا شافي إلا أنت.

اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا بالشفاء العاجل.

اللهم افرح قلوبنا بشفائه، اللهم أبعد عنه كل تعب ولا ترينا فيه مكروه.

أذهب البأس رب الناس، واشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.

اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.

اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر وأجبر من أنهكه الوجع و أهلكه التعب، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم و لا يعلم بضعفه إلا أنت.

اللهم اشف من عظم مرضه وعجز شفاؤه وكثر دائه وقل دوائه أنت عونه وشفائه يا من غمر العباد بفضله وعطائه.

اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه

اللهم إشفيه، اللهم اشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين والمؤمنين وأسعد قلوبهم بتحقيق أمنياتهم وطمن حبايبهم يا رب يا كريم يا شافي يا معافي

أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، آمين.

رب إني مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين.

يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم شاف وعاف جميع مرضى المسلمين إنك نعم المولى ونعم المجيب.

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية.

اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين.

اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفه أنت الشافي، لا شافي إلا أنت.

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك

باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك.

اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجائه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين.

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا و شافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا ندعوك في ظهر الغيب، امنن عليه بالشفاء ورده إلينا سالم من كل داء وبلاء يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم شاف وعاف جميع مرضى المسلمين إنك نعم المولى ونعم المجيب.

الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني.

أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.