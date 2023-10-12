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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يعترف: فشل الحكومة لا يغتفر.. ونتنياهو لن يستمع لأحد

يائير لابيد
يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الخميس، إن فشل الحكومة الإسرائيلية "لا يغتفر”.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أوضح لابيد، أنه “لن ينضم إلى حكومة الطوارئ المشكلة لإدارة الحرب الحالية مع حماس”.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية حول حكومة الطوارئ: “يمكنهم تقديم النصائح ولكن نتنياهو لن يستمع”.

وأمس، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تلقت أسلحة وذخائر كثيرة وسنحصل على المزيد.

وقال نتنياهو، في خطاب متلفز عند إعلانه عن تشكيل حكومة الطوارئ، في تصريحات استفزازية تحمل مناداة غير مقبولة بقتل الأبرياء في قطاع غزة، إن “كل عضو في حماس هو رجل ميت”.

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وصف رئيس وزراء حكومة الإسرائيلي، الدعم الأمريكي بأنه “مهم” لإسرائيل.

وأضاف نتنياهو: “أعدنا تشكيل حكومة طوارئ وشعب إسرائيل متحد وجنبنا خلافاتنا”.

الحكومة الإسرائيلية المعارضة الإسرائيلية لابيد

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