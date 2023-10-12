3 مشاهد تؤكد عظمة مصر وقوتها.. حفل مهيب لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية

صادف حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية 2023، اليوبيل الذهبي للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973، التي استطاعت فيها القوات المسلحة المصرية تلقين العدو درسا قاسيا واسترداد جزءا غاليا من أرض الوطن "شبه جزيرة سيناء".

انتصارات أكتوبر المجيدة 73

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج طلاب الكليات العسكرية، بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة، حيث بدأ حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، بمراسم وضع وسام الجمهورية على علم القوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيد وظهر في سماء العرض طائرات مقاتلة، تشكل رقم 50 تزامنا مع احتفال اليوم بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

وأعلن العميد ياسر وهبة، مقدم الحفل، تصديق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري، حيث قام الرئيس السيسي بتقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري.

وبدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال، عقب ذلك أدى حرس الشرف من طلبة الكليات العسكرية التحية العسكرية للرئيس السيسي.

وشهد الرئيس السيسي، عرضا للمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر 1973، وذلك خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.

وأوضح العرض أن الجندي المصري استخدم أسلحة ومعدات تخطى بها قدراتها الفنية والقتالية ليسطر بها أمجاده وبطولاته، وظهر في العرض أعلام الدول العربية التي شاركت مصر حربها.

ووقف الرئيس السيسي لتحية أعلام الدول العربية التي شاركت مصر حربها في أكتوبر 1973 (المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، دولة ليبيا، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية) .

وشهد الحفل استعراض مجموعة من المعدات التي شاركت في حرب أكتوبر 1973، والتي أثبت فيها الجندي المصري مواقفه البطولية الراسخة في أذهان الشعب المصري، حيث استخدم أسلحة ومعدات تخطى بها قدراتها الفنية والقتالية ليسطر بها أمجاده وبطولاته.

وشارك فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية، احتفال اليوم بتخرج طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، تزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر، حيث قدمت الطائرات مجموعة من المناورات الجوية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).

وتقبل الأكاديمية العسكرية المصرية "حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى" والكليات العسكرية "الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية" سنويا، دفعات جديدة مـن حملـة الثانويـة العـامـة والثانويـة الأزهـريـة والشهـادات المعادلـــة وحملــة الشهادات الثانويـة الصناعية ومـــا يعادلهـا وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022.

القوات المسلحة مصنع الرجال

وخلال الاحتفالية ظهرت في سماء العرض طائرات الهليكوبتر (جازيل) تحمل علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة المصرية وأعلام الأفرع الرئيسية وعلم الأكاديمية العسكرية.

وعرض فيلما تسجيليا حول تدريبات الأكاديمية والكليات العسكرية، "مصنع الرجال"، حيث استعرض الفيلم التدريبات الشاقة التي يتمرن عليها طلبة الكليات العسكرية المختلفة من الكلية الحربية والجوية والدفاع الجوي والفنية السعرية والكلية العسكرية التكنولوجية.

وزين سماء الكلية الحربية عرضا للقوات الجوية بمقاتلات من طراز (إف 16) من الجيل الرابع ذات القدرة العالية على المناورة وتنفيذ المهمات الصعبة مثل الجو جو والجو أرض، التي لها دور بارز في أعمال مكافحة الإرهاب.

وتضمن الاستعراض طائرة الإنذار المبكر E-2C يرافقها طائرتان ميراج 2000، وتقوم طائرات ميراج بالانفصال وعمل مناورة حادة تظهر القدرة العالية على المناورة وكفاءة طياري القوات الجوية.

وشاركت المقاتلات (F-16) متعددة المهام في الاحتفال بتخرج طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية والتي تعتبر من المقاتلات المتطورة التي يعتمد عليها في تنفيذ المهام لما تتمتع به من قدرات قتالية عالية.

وشاركت في العرض طائرات الرافال، التي تعد من أحدث طائرات الجيل الرابع المتقدم انضماما للقوات الجوية، وطائرات (ميج- 29) متعددة المهام من الجيل الرابع المتقدم التي يمكنها التعامل مع جميع الأهداف الجوية والبحرية والأرضية، ثم تقدمت في مواجهة المنصة طائرة نقل استراتيجي (اليوشن 76 أم اف) وبجانبها طائرات محمية بطائرات الرافال.

كما تطرق الفيلم لدور القوات المسلحة، واستعان الفيلم بالكثير من كلمات الرئيس السيسي، التي صرح بها في وقت سابق، ومنها: "ستقوم القوات المسلحة على استعادة الأمن والاستقرار بمنتهي القوة والقوة الغاشمة، انتوا بتقوموا بمهمة عظيمة لمصر، أنتم أشراف وأبطال ورجال وعظام إن شاء الله".

ومن الكلمات التي جاءت خلال الفيلم التسجيلي التي عرضت دور القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب: «إحنا ناخد النار في قلوبنا وصدورنا بس مينكوش بيها مصري واحد، قسمًا بالله اللي هيقربلها هشيله من على وش الأرض أنا مسؤول قدام ربنا، لو كان الجيش المصري عملها مرة يبقى يعملها كل مرة، جيش المصري جيش بيحمي مش بيهدد».

واستعرض فريق الفروسية للأكاديمية العسكرية مهاراتهم بمشاركة فرسان وفارسات نادي الفروسية للقوات المسلحة، وشارك فرسان الأكاديمية الحاصلين على بطولة الجمهورية والعديد من البطولات الدولية لقفز الحواجز، كما شارك في الاحتفال طلبة دورة الفروسية الأولى المنعقدة بالأكاديمية العسكرية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة.

عرض القوات الخاصة المصرية

وبعد ذلك تم عرض القوات الخاصة، حيث ظهر رجال الصاعقة والمظلات خلال استعدادهم للوصول إلى ساحة العرض، وتقوم طائرات الأباتشي بمهمة تأمين عمل قوات الاقتحام الرئيسية، حيث توفر الغطاء الجوي لمقاتلي الصاعقة خلال تنفيذ المهام المختلفة.

وتتقدم طائرات الهليكوبتر طراز أوجستا 149 المحملة برجال الصاعقة لتنفيذ مهام الاقتحام الرئيسي للمنشآت، حيث تعتبر القوات الجوية جزءًا لا يتجزأ من تنفيذ الصاعقة لمهامها المختلفة لما تقدمه من دعم فعال للقوات وتنفيذ الحماية والغطاء الجوي لها.

وفي الأمام نفذ مقاتلو الصاعقة اجتياز الموانع الطبيعية والصناعية المختلفة، وعلى الأجناب تنفذ قوة الإنزال اقتحام المباني ومهارات التسلق باستخدام الحبال وشبكات التسلق، وتعتبر المروحية أوجيستا التي تقوم بإنزال المقاتلين لتنفيذ مهامهم من المروحيات الأكثر تطورًا لما لها من قدرات وإمكانيات متطورة.

ودخلت ساحة العرض مركبة اقتحام محمل عليها طاقم اقتحام من رجال الصاعقة لاقتحام المباني باستخدام الكلاب الحربية ومؤمنة بمعدة حربية، إنها منظومة متكاملة تتسم بالدقة في الأداء يعمل من خلالها رجال الصاعقة بالتعاون مع القوات الجوية.

وعقب ذلك ظهر في سماء العرض تشكيل مكون من 50 معدة من معدات الدلتا لرجال المظلات وهو رقم عالمي قياسي جديد لأول مرة في سماء البلاد احتفالًا بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر، ذكر أن معدة الدلتا من أهم معدات الطيران الشراعي والتي تم إدخالها حديثًا ضمن قوات المظلات لمواكبة مسيرة التطور العالمي في مجال التسليح وتستخدم في تنفيذ المهام الخاصة لما تتمتع به من خفة الحركة والقدرة العالية على المناورة.

كما ظهر في سماء العرض رجال القفز الحر لقوات المظلات في تشكيل الماسة والمكون من 50 قافزًا، حيث شاركوا في تسجيل الرقم القياسي العالمي لتشابك 50 قافزًا من دولة واحدة.

وقد بدأ فصل تشابك تشكيل الماسة ليظهر في سماء العرض، تشكيل الماسة 36 قافزًا والذي تم تنفيذه في سماء مصر لأول مرة عام 2010، وأعقبه فصل آخر للتشابك ليظهر تشكيل الماسة 25 قافزًا والذي تم تنفيذه عام 2008، ثم ظهر تشكيل الماسة 16 قافزًا والذي نفذ عام 2007.

وكآخر فصل في تشكيل الماسة تم تشكيل ماسة من 9 قافزين والذي كان نواة لبدء تشكيل الماسة في مصر عام 2005، وأعقب ذلك استعداد القافزين للوصول إلى أماكنهم المخططة في أداء راق ومتميز ينم عن المهارة العالية.

كما تم عرض مجسم للرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام خلال العرض العسكري.