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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حشد مليوني من زوار السيد البدوي بطنطا احتفالا بمولد شيخ العرب| صور

زوار السيد البدوي
زوار السيد البدوي بطنطا

شهدت شوارع منطقتي الصاري وميدان السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار توافد مئات الآلاف من الزوار والمريدين للاحتفال بمولد شيخ العرب في الليلة الختامية الكبرى عقب غياب امتد لمدة ثلاث سنوات بسبب أزمة كورونا.

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جاء ذلك بمشاركة مشايخ الطرق الصوفية وائمة الأوقاف وعدد من القيادات العامة والشخصيات العامة وسط إقامة وتدشين الولائم لكافة الزوار الذين حضروا من كافة محافظات الجمهورية.

وكان  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استقبل أمس  بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لفخامة رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب وذلك قبل احتفالية المشيخة العامة للطرق الصوفية بمناسبة مولد سيدي أحمد البدوي المقامه .

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جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي،النائب محمود الشامي.

جدير بالذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده ويتخطى العدد المليون في الليلة الختامية للاحتفالات التي تمتد على مدار أسبوع تشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا واتخذت محافظة الغربية كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يوافق ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الدكتور طارق رحمي الدكتور أسامة الأزهري الشخصيات العامة الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة الطرق الصوفية السيد البدوي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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