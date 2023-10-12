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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجآت في صفوف الاحتلال .. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل بدء طوفان الأقصى

رئيس أركان جيش الاحتلال
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وضباط كبار آخرين أجروا محادثات هاتفية في الليلة التي سبقت هجوم حماس يوم السبت، بعد تلقي مؤشرات على حدوث شيء خارج عن المألوف.

وكان الاستنتاج أنه من المحتمل أن تكون هذه تدريبات وأنه سيتم إجراء المزيد من المناقشات في الصباح، وفقًا للتقارير، التي تقول إن جيش الاحتلال لم ينظر إلى القضية على أنها ملحة بشكل خاص وقرر عدم رفع حالة التأهب أو إرسال المزيد من القوات إلى غلاف غزة.

وردا على التقارير، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء “تم إبلاغه فقط الساعة 6:29 صباحا بشأن الهجوم، وليس قبل ذلك”.

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