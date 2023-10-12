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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول غربية تطلب وساطة مصر للإفراج عن الأسرى الأجانب لدى حماس

مصر
مصر

أفادت قناة “الشرق” السعودية، اليوم الخميس، نقلا عن  مصادر مصرية، بأن دول غربية طلبت وساطة مصر للإفراج عن الأسرى الأجانب لدى حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة “العربية” السعودية، نقلا عن مصادرها، اليوم الخميس، بأن مصر طلبت ممرات آمنة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة بضمانات أمريكية.

وحسب “العربية”، طالبت مصر الفصائل الفلسطينية بتعهدات بوقف إطلاق الصواريخ خلال دخول المساعدات لقطاع غزة.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعرب عن ترحيبه وتأييده دعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة في قطاع غزة إليها عبر مطار العريش وإعلانها أن معبر رفح سيظل مفتوحًا.

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بضمانات أمريكية.. مصر تطلب ممرات آمنة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة

وكتب بوريل عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، “إنني أرحب وأؤيد دعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة عبر مطار العريش وإعلانها أن معبر رفح سيظل مفتوحًا وعاملاً، بما في ذلك المساعدات الإنسانية وحالات الطوارئ”.

مصر حماس المقاومة الفلسطينية

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