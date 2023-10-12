بضمانات أمريكية.. مصر تطلب ممرات آمنة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة

أفادت قناة “العربية” السعودية، نقلا عن مصادرها، اليوم الخميس، بأن مصر طلبت ممرات آمنة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة بضمانات أمريكية.

وحسب “العربية”، طالبت مصر الفصائل الفلسطينية بتعهدات بوقف إطلاق الصواريخ خلال دخول المساعدات لقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن ترحيبه وتأييده دعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة في قطاع غزة إليها عبر مطار العريش وإعلانها أن معبر رفح سيظل مفتوحًا.

وكتب بوريل عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، “إنني أرحب وأؤيد دعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة عبر مطار العريش وإعلانها أن معبر رفح سيظل مفتوحًا وعاملاً، بما في ذلك المساعدات الإنسانية وحالات الطوارئ”.

وكانت مصر أعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت مصر، في البيان، أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.