عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بضمانات أمريكية.. مصر تطلب ممرات آمنة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة

مصر
مصر

أفادت قناة “العربية” السعودية، نقلا عن مصادرها، اليوم الخميس، بأن مصر طلبت ممرات آمنة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة بضمانات أمريكية.

وحسب “العربية”، طالبت مصر الفصائل الفلسطينية بتعهدات بوقف إطلاق الصواريخ خلال دخول المساعدات لقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن ترحيبه وتأييده دعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة في قطاع غزة إليها عبر مطار العريش وإعلانها أن معبر رفح سيظل مفتوحًا.

وكتب بوريل عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، “إنني أرحب وأؤيد دعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة عبر مطار العريش وإعلانها أن معبر رفح سيظل مفتوحًا وعاملاً، بما في ذلك المساعدات الإنسانية وحالات الطوارئ”.

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مصر تخصيص مطار العريش لتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

مطار العريش ومعبر رفح أبرزها.. تحركات مصرية لإغاثة غزة و5 مطالب عاجلة

وكانت مصر أعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت مصر، في البيان، أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن. 

مصر قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

رد صادم من بايدن بعد سخرية ترامب من إسرائيل وتوبيخه لقادتها

ترامب يمتدح حزب الله .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

موضوعات متعلقة

الخطوط الجوية القبرصية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر

رد صادم من بايدن بعد سخرية ترامب من إسرائيل وتوبيخه لقادتها

تاياني: العلاقات المصرية الإيطالية ممتازة.. والقاهرة دائما مستعدة للحوار

ارتفاع كبير.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة مصابيه جراء "طوفان الأقصى"

رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه تحذيرا شديدا للاحتلال الإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مصر تخصيص مطار العريش لتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

صفارات الإنذار تدوي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وعسقلان.. والمستوطنون يهربون إلى الملاجئ

بسبب طوفان الأقصى | وزير الخارجية الأمريكي يزور قطر

ترشيحاتنا

في وجدان الأمة..قادة عظام من رموز العسكرية المصرية أُطلقت أسماؤهم على دفعات هذا العام

لا تنازلات .. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن تشكيل حكومة طوارئ أمام الكنيست

فيديو جريء لـ رانيا يوسف بسبب آخر يوم تصوير هذا الفيلم |شاهد

ياسر وهبة عن خريجي الكليات العسكرية: قُرى عينيك يا مصر وانظري ماذا تأمرين

رئيس حكومة الاحتلال يعترف: سنشهد أياما صعبة

قرار جمهوري بتجديد تعيين وكيل الأزهر حتى بلوغه السن القانونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور يبحث| حقيقة تأجيل مهرجان الموسيقى العربية.. وهذا موقف كارمن سليمان

أحلى من الجاهزة.. أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل الأسود

إطلالة لافتة.. سالي عبد السلام تستعرض جمالها

إطلالة غريبة.. ديانا هشام تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

فيديو

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

3 مؤامرات.. انتشار أخبار زائفة ضد مصر والسيسي يحذر

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ