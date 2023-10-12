رئيس حكومة الاحتلال يعترف: سنشهد أياما صعبة

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستشهد أياما صعبة، زاعما أنها لن تقدم تنازلات.

وأوضح نتنياهو، أمام الكنيست الإسرائيلي، أن “إرسال أمريكا حاملة طائرات هجومية أمر في غاية الأهمية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن فشل الحكومة الإسرائيلية "لا يغتفر”.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أوضح لابيد، أنه “لن ينضم إلى حكومة الطوارئ المشكلة لإدارة الحرب الحالية مع حماس”.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية حول حكومة الطوارئ: “يمكنهم تقديم النصائح ولكن نتنياهو لن يستمع”.