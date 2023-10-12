دمار هائل.. كيف أصبحت غزة بعد 6 أيام من العدوان الإسرائيلي؟| شاهد

لازالت غارات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة مستمرة في ضرب قطاع غزة وتدمير المنشآات والمباني والمستشفيات لليوم السادس على التوالي.

ويعاني قطاع غزة منذ السبت الماضي جراء القصف الإسرائيلي، إلى جانب قطع سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع، ما أسفر عن أزمة إنسانية مروعة حيث بات القطاع في ظلام دامس، وتعطلت المستشفيات وتحولت إلى مقابر جماعية.

وجاء التعسف الإسرائيلي ردا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق الدمار الهائل الذي حل بالقطاع، من السبت الماضي، وتظهر العمارات السكنية كومة من التراب بعد قصفها من جانب الاحتلال الغاشم.