عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يتقدم بهدف فى ودية الأردن برأسية حسام عبد المجيد

المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي

أحرز حسام عبدالمجيد هدف المنتخب الأولمبي الأول فى شباك منتخب الأردن فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة الودية المقامة حاليا استعدادا للمشاركة في اولمبياد باريس 2024.

وتلقي حسام عبد المجيد الكرة من ضربة ركنية سددها برأسه قوية فى شباك حارس مرمي الأردن محرزا الهدف الأول لصالح المنتخب الأولمبي. 

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي تشكيل الفراعنة الصغار لمواجهة نظيره منتخب الأردن فى المباراة الودية الأولى.
ويستعد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.
ويخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مباراة ودية ثانية أمام نظيره منتخب اوزبكستان استعدادا للمشاركة ضمن منافسات اولمبياد باريس 2024.
وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي على النحو التالي : 
 

تشكيل المنتخب الأولمبي: 

 حمزة علاء في حراسة المرمى 
عمر فايد وأحمد عيد وحسام عبدالمجيد ومحمد شحاتة وعلى زعزوع ومحمد حمدى ومحمود جهاد ومحمود صابر ومصطفي سعد ميسي واسامة فيصل فى الهجوم.

تطير ظهر غد الجمعة بعثة المنتخب الأولمبي   بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها وديا يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج الإعداد لاولمبياد باريس 2024.

وتقام ودية  المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب الأردن  الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب استاد المقاولون العرب استعدادا للمشاركة ضمن منافسات اولمبياد باريس 2024.

تشكيل المنتخب الاولمبي 

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

المنتخب الأولمبي والمران الأخير 

شهد الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة  التدريب الختامي للمنتخب امس الاربعاء استعدادا للقاء نظيره الأردني وديا  اليوم الخميس باستاد المقاولون العرب ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وكان رفقته الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأولمبي .

وبعد انتهاء التدريب اطمأن جمال علام  البرازيلى روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي على آخر الترتيبات ومطالبة فى الفترة القادمة خاصة وأن مجلس الإدارة والجماهير وكل المصريين ارتبطوا بهذا الجيل الأولمبي المتميز بعد ظهوره المبهر فى بطولة أفريقيا السابقة بالمغرب وحصوله على الميدالية الفضية متمنيا أن يحقق هذا الجيل حلم المصريين يحصد ميدالية أولمبية  .  

المنتخب الأولمبي حسام عبدالمجيد منتخب الأردن أولمبياد باريس ميكالي أوزبكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

استعدادا لأولمبياد باريس.. تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة الأردن وديا

ميكالي يعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي لمعسكر أكتوبر

ترشيحاتنا

اللواء إيهاب الفيومي مدير كلية الدفاع الجوي: خريج الكلية قادر على التعامل مع الأسلحة والمعدات الحديثة

اللواء مدحت كامل مدير الكلية الجوية: لدينا أحدث المحاكيات وأنظمة التدريب العالمية

اللواء أشرف المشرفي مدير الكلية البحرية: منظومة التعليم لدينا رقمية

اللواء محمد التركي مدير الكلية الحربية: نقوم ببناء شخصية الطالب المقاتل

خلال مؤتمر حاشد.. عمال مصر يؤيدون ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أمريكا تكشف حقيقة إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

الجمهور يبحث| حقيقة تأجيل مهرجان الموسيقى العربية.. وهذا موقف كارمن سليمان

أحلى من الجاهزة.. أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل الأسود

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ