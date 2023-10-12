إنعاش قلب.. الاحتلال يحتجز سيارة إسعاف بداخلها إصابة خطيرة في قلقلية

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحتجز سيارة إسعاف في قلقلية بالضفة الغربية.

وأوضح الهلال الأحمر أن سلطات الاحتلال تمنع سيارة الإسعاف من المرور على الرغم أن بداخلها إصابة خطيرة جداً وجاري عمل انعاش قلب ورئتين للمصاب في بلدة جيوس قرب قلقيلية.

ويعاني قطاع غزة منذ السبت الماضي جراء القصف الإسرائيلي، إلى جانب قطع سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع، ما أسفر عن أزمة إنسانية مروعة حيث بات القطاع في ظلام دامس، وتعطلت المستشفيات وتحولت إلى مقابر جماعية.

وجاء التعسف الإسرائيلي ردا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.