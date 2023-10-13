أخبار التوك شو.. لم نخذل أمتنا.. الرئيس: مصر في صدارة الدفاع عن الوطن العربي.. العميد ياسر وهبة: متخذ القرار كالقابض على جمر النار

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

لم نخذل أمتنا .. الرئيس : مصر في صدارة الدفاع عن الوطن العربي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي في ضمير مصر، مما جعل مصر في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، بحفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، كنا مقاتلين وللسلام مبادرين، مؤكدا أنه لم نخذل أمتنا العربية، ولن نخذلها أبدا، ونحن في تطورات شديدة الخطورة.

العميد ياسر وهبة: متخذ القرار كالقابض على جمر النار

أكد العميد ياسر وهبة، أن العالم يمر بمنعطف خطير حروب هنا وصراعات هناك، ونحن في مصر لسنا بمنئى عن ذلك المشهد .

وقال ياسر وهبة في كلمته في حفل تخريج طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية :" كما أن الأمن القومي المصري لم يتعرض لاختبارات طوال تاريخنا الممتد لأكثر من 7 ألاف عام مثلما هو الحال اليوم".

الرئيس السيسي يقلد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

وقلد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري.

التنمية الحضرية : الرئيس السيسي كلفنا بتطوير 357 منطقة غير آمنة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام في عام 2016 ، بإصدار تكليف للحكومة بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة داخل البلاد.

وقال صديق خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، أن صندوق قام بدراسة تكليف الرئيس السيسي، وتحويل الأمر لخريطة قومية ثم خطط إقليمية ثم خطط تنفيذية، وهي التي كانت لدى الصندوق الفترة الماضية هي تحويل العشوائيات غير الآمنة إلى مناطق آمنة ومؤهلة بالسكان، مضيفا أن الخطة التى اعتمد عليها صندوق التنمية الحضرية بشأن العشوائيات من خلال تحديد المساحة وعدد السكان والحالة الاجتماعية والبيئية من خلال المعلومات الجغرافية، كما وهدف رؤية مصر 2030 أن تكون مصر بلا عشوائيات نهائيا وهذه الرؤية نطبقها حاليا في الكثير من المناطق العشوائية".

مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في غزة حرب إبادة تشنها إسرائيل

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن ما يحدث في قطاع غزة والأراضي المحتلة كلها، حرب إبادة تشنها إسرائيل.

وقال الهباش في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”: " ما يجري هو عدوان إسرائيلي من جانب واحد وحرب إبادة تشنها إسرائيل من طرف واحد، لأنه لا يمكن مقارن.

في الذكرى الـ 50 لحرب أكتوبر.. الرئيس السيسي يقف تحية لشهداء الوطن

وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، حيث قدموا التحية العسكرية للشهداء.

وظهر علي الرئيس السيسي التأثر بالكلمة القوية التي ألقاها العميد ياسر وهبه في حب مصر والوطن.

بطل الحرب والسلام.. عرض مجسم لـ السادات خلال احتفالية الكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، حيث عرض مجسم للرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام خلال العرض العسكري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

الصحة الفلسطينية: مصر استجابت لكل مطالبنا

كشفت الدكتورة الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، تفاصيل الوضع الصحى فى قطاع غزة عقب القصف الإسرائيلي المستمر.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر” إن أعداد المصابين والجرحى، فاقت قدرة المستشفيات، وخلال ساعات ستنقطع الطاقة عنها.

خلال مؤتمر حاشد.. عمال مصر يؤيدون ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

نظم اتحاد عمال مصر، مؤتمرا اليوم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عيد مرسال أمين عام اتحاد عمال مصر خلال حواره مع برنامج "مصر تنتخب"، المذاع عبر قناة "المحور"، إن عمال مصر شاركوا فى كل الأحداث التاريخية التى مرت على الدولة المصرية، منها حرب 1973 بجمع التبرعات.



الخارجية الأمريكية: القيادة المصرية تتخذ المناسب تجاه الأحداث بين إسرائيل وغزة

علق المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج على الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر.

وأكد سامويل ويربيرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر” أن زيارة أنتوني بلينكن إلى مصر تستهدف بحث تطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية.