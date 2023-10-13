اللغة الأكادية .. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (اللغة الأكادية... تاريخها وصلتها بالعربية وقواعدها وألفاظها المشتركة مع العربية ولغات المشرق العربي القديم) تأليف: د. عيد سعيد مرعي.

أظهرت دراسات لغات المشرق العربي القديم (اللغات السامية) التشابه الكبير فيما بينها في القواعد والنحو والتراكيب اللغوية والمفردات، الأمر الذي جعل معظم الباحثين في تلك اللغات يقولون بانتسابها إلى لغة أولى أم غير معروفة حتى الآن. لكن التعمق في دراسة اللغة الأكادية، وهي أقدم تلك اللغات، أثبت أن العلاقة بينها وبين العربية هي الأوثق والأمتن، ولا سيما في مجال القواعد والتراكيب اللغوية والمفردات التي لا نجدها إلا في هاتين اللغتين، الأمر الذي قاد إلى الاعتقاد أنهما لغتان شقيقتان لا يمكن الفصل بينهما إلا في مجال الكتابة. فالأكادية دوّنت بكتابة مسمارية مقطعية مؤلفة من عدد كبير من الرموز والإشارات التي تشبه المسامير، بينما العربية كتبت بأبجدية مؤلفة من ثمانية وعشرين حرفاً ساكناً. لذلك تأتي هذه الدراسة لتبين للقارئ قوة تلك العلاقة التي يحسن أن تكون دافعاً لدراسات مقارنة معمقة بين اللغتين في المستقبل.

كتاب (اللغة الأكادية... تاريخها وصلتها بالعربية وقواعدها وألفاظها المشتركة مع العربية ولغات المشرق العربي القديم) تأليف: د. عيد سعيد مرعي. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.