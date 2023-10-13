عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انفصلا 6 سنوات وكريس روك حاول الارتباط بها..زوجة ويل سميث تكشف مفاجآت

ويل سميث وزوجته
ويل سميث وزوجته

كشفت زوجة ويل سميث العديد من المفاجآت عن حياتهما الزوجية في تصريحات لها مؤخرا، تسبب الإحراج لزوجها الذي مازال يعاني من الدفاع عنها في واقعة صفع الأوسكار الشهيرة. 

 

أخبرت جادا بينكيت سميث الجمهور في حوار تلفزيوني لها، أنها وزوجها ويل سميث يعيشان حياة منفصلة تماما منذ عام 2016، بعدما ارتبطا عام 1997، بعدما مرا سويا بلحظات صعبة في علاقتهما. 

 

وتصدرت علاقة جادا سميث وزوجها عناوين الأخبار لفترات متتالية، بعد واقعت حادث الأوسكار الشهيرة التي صفع فيها ويل سميث زميله كريس روك حينما حاول السخرية من زوجته. 

 

جاء ذلك بعدما كشفت زوجة ويل سميث أنها كانت على علاقة بشخص آخر أثناء زواجها منه، وكشفت أيضا أن كريس روك حاول الارتباط بها أثناء فترة انفصالها الودي عن والد أبنائها. 

 

وأكدت جاد سميث على أنهما يعيشان منفصلين، وقطعا عهدا بعدم طلب الطلاق طالما هما قادرين على التعامل بتحضر، وعدم وقوع مشكلات بينهما. مشيرة إلى أنهما يحاولان حاليا استكشاف علاقتهما وإصلاح الأمور. 

 

كشف الفنان الكوميدي كريس روك لأول مرة عن تفاصيل حادث الضرب والاعتداء الذي تعرض له من زميله ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي، وسبب عدم رده لهذا الموقف العنيف بالمثل. 

 

وتحدث كريس روك عن واقعة الأوسكار، قائلا إنه رفض الظهور والحديث عنه في أي برنامج حواري، فهو ليس صغيرا أو ضحية، ولكن الضربة أصابته ردود وطنين في أذنه لعدة أيام. 

 

وأوضح كريس روك، أن ويل سميث يعرف أن فقرته الكوميدية كانت سكريبت مكتوب، ولا يلام عليه كاملا، مشيرا إلى أنه كان منحازا له حينما كشفت زوجته جادا بيندكت على الهواء في إحدى البرامج خيانتها له بمنتهى الصراحة. 

 

ويل سميث زوجة ويل سميث جادا بينكيت سميث كريس روك صفعة الاوسكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

الجرام زاد 100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

بالخطوات| طريقة عسكرية مذهلة للنوم في دقيقتين.. الطيارون أول من استخدموها

تفاصيل أكبر قافلة طبية لدعم الفلسطينين بالتعاون مع «الهلال الاحمر المصري»

دعاء لأهل غزة ليلة الجمعة.. ألا إن نصر الله قريب

موضوعات متعلقة

على جزئين.. تعرف على موعد طرح الموسم الأخير من The Crown

الممثلة السعودية هيا فياض تشارك في مسلسل “الذنب” مع هاني سلامة

أنغام ومنى الشاذلي ورامي جمال.. المشاهير يشاركون في حفل زفاف تامر عاشور

محمد دياب: 160 مليون دولار تكلفة تصوير حلقات من Moon Knight في المجر والأردن

البحر الأسود.. تفاصيل فيلم خالد الصاوي الجديد بعد بدء تصويره

قبل عرضه في مهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم "آل شنب"

فيلم الرعب The Exorcist: Believer يتصدر البوكس أوفيس في افتتاحية عرضه

بطلة مسلسل The Queen's Gambit تقضي شهر العسل في مصر

ترشيحاتنا

ترامب: لدي تجربة سيئة مع إسرائيل ونتنياهو .. فيديو

لاعبو منتخب الجزائر يدعمون فلسطين وأهالي غزة| شاهد

نبأ سار من مرشح عضوية الزمالك بشأن فتوح

133 نزيلة بمراكز الإصلاح والتأهيل يتحدثن عن أوضاعهن المعيشية.. فيديو

كيا تكشف عن نسختها الجديدة K3 .. بقوة 152 حصانا |صور

طلاب بجامعة نورث كارولينا الأمريكية ينظمون تظاهرة داعمة لفلسطين | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك .. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والانفلونزا

بسعر خرافي .. ملابس هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل بالسوشيال ميديا

مقطع فيديو لسيدة تخرج أيديها من الركام يثير جدل رواد السوشيال ميديا

الأولى والثالثة مجموعات موت.. مواجهات سهلة للعرب في كأس الأمم الإفريقية

فيديو

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ