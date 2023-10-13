تحديث جديد من أبل لإصلاح ثغرتين في الأجهزة القديمة

أطلقت آبل تحديثات أمنية لأجهزة آيفون وآيباد لإصلاح ثغرتين تم استغلاهما فى هجمات الكترونية، ومن شأن التحديث معالجتها فورياً.

كشفت آبل أنها تعلم بالمشكلة لذلك وفرت التحديث لضمان عدم تعرض أى من مستخدمي الأجهزة القديمة لأة ضرر، وهى بداية من آيفون 8 و X وما أقدم، بينما أجهزة آيباد لطرازات برو، والجيل الثالث وآيباد أير، والجيل الخامس للإصدارات العادية و الـ ميني.

فالثغرة الأولى أمنية وتسمح للمخترقين برفع الامتيازات من أجهزة آيفون وآيباد الغير مؤمنة، أما الثغرة الثانية بسبب خلل في تجاوز سعة المخزن المؤقت للذاكرة المؤقتة، وبالتالى تسمح لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية عند استغلالها.

كانت قد كشفت جوجل نهاية الشهر الماضي عن تحديث لهذه الثغرة في متصفح كروم، وكذلك لـ إيدج، وخدمة مؤتمرات الفيديو تيمز، وسكايب.

يذكر أن من أبلغ عن الثغرة الثانية مهندس بمجال أمن المعلومات يدعى كليمنت ليساين، يعمل بمجموعة تحليل التهديدات التابعة لجوجل.

أما قائمة الأجهزة المتأثرة بالثغرتين الفوريتين الواسعتي النطاق، فهي تتضمن: (آيفون 8) وما بعده.