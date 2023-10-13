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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

الطقس
الطقس

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 13 أكتوبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

 

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.
 

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 21
الإسكندرية 27 - 21
الإسماعيلية 31 - 20
الغردقة 33 -25
أسوان 36 - 25
سوهاج 34 - 21
المنيا 31 - 20

درجات الحرارة الطقس حالة الطقس الأرصاد الأرصاد الجوية

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