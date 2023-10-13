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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال محدود بلجان دار الحكمة.. 50 صورة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء

يواصل الأطباء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المصرية، لاختيار النقيب العام رقم 19 "خلفا للدكتور حسين خيري"، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لرؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الفرعيات، حيث تشهد لجان دار الحكمة بالقاهرة إقبالا محدودا بعد ساعتين من فتح باب التصويت.

انتخابات نقابة الأطباء

وانطلقت عملية التصويت بالانتخابات في التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء داخل المقرات المحددة سلفا، وفقا للآليات والشروط التي وضعتها وحددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث توافد أطباء القاهرة على مقر النقابة العامة بدار الحكمة بشارع قصر العيني للمشاركة والتصويت، فيما توافد أطباء الجيزة على نادي الأطباء بشارع البحر الأعظم، حيث مقر العملية الانتخابية.

وأصدرت النقابة العامة للأطباء، بيانا قبل قليل دعت فيه جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقالت النقابة، إن اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أكدت أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وأشارت نقابة الأطباء: لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابي يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتى عام 2022، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين، حيث تشمل المرة الأولى نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.

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