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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة القدس: ما يحدث في غزة جريمة يشاهدها العالم بالكامل

غزة
غزة

أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، أن ما يحدث في غزة جريمة يشاهدها العالم بالكامل، وأن الغرب بالكامل يدعم العدو الإسرائيلي.

 

وأضاف رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، خلال مداخلة ببرنامج صباحنا مصري، أن الضرب يكون بالطائرات، و يتم تهديد المواطنين، وأن ما يحدث يعتبر تدمير حقيقي.


وأشار إلي أن قطاع غزة يتدمر، وأن الضر يكون في الجميع، وأنه يتم قطع المياه والكهرباء، ولا يوجد احترام لـ القوانين، وأن الضرب يتم في المستشفيات والمدارس والجامعات.


ولفت إلي أن إسرائيل تعمل على تهجير مليون و30 ألف فلسطيني، من شمال القطاع، وأن إسرائيل تهدف لـ تصفية القطاع من سكانه.


وأوضح أن إسرائيل تريد تفريغ قطاع غزة، وبعد ذلك يتم هدم المنازل، ويصبح القطاع أرض دون منازل.
 

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