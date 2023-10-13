الاتحاد الأوروبي يعلق على دعوة الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني إلى غزة

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يؤيد دعوة الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني لإرسال الإمدادات الحيوية إلى قطاع غزة.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "يجب أن يتماشى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع القانون الإنساني الدولي".

وفي وقت سابق، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يرفض فكرة فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا على قطاع غزة.

وأضاف أن معظم دول الاتحاد الأوروبي ضد تعليق المساعدات للفلسطينيين التي تمسهم بشكل مباشر.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن هناك ضرورة لوقف التصعيد بـ الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبذ العنف وضبط النفس بقطاع غزة.

ودعا الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى إلى حق قطاع غزة في الوصول إلى الغذاء والماء والأدوية، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحفي: "الاتحاد الأوروبي يعمل مع شركاء دوليين للتأكد من إطلاق سراح الأسري في أقرب وقت ممكن".