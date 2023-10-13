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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نشر ثقافة النمو.. شعار ملتقى مكتبات مصر العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد الملتقى الدوري العاشر  لمديري مكتبات مصر العامة تحت شعار "دور المكتبات العامة في نشر ثقافة النمو" بمكتبة مصر العامة بدمياط وفرع المكتبة بعزبة البرج ، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والسفير عبد الرءوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة.

 

 حضر مديرو مكتبات منظومة مصر العامة التي تبلغ الآن ٢٥ مكتبة منتشرة في محافظات الجمهورية، وضمت الجلسة الافتتاحية بمكتبة مصر العامة بدمياط كلمات كل من: الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و السفير عبد الرءوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

 وتفقد معرض الرسوم للأطفال من اعضاء المكتبة بالدمج مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى فقرة فنية لفرقة المكتبة للعزف على ٱلة الكمان، وعقب ذلك على مدار يومين جلسات الملتقى الدوري بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ومحمد ابو المجد امين الصندوق والدكتور أحمد أمان منسق عام المكتبات الاقليمية حيث استعرض مديري مكتبات المنظومة ال ٢٥  حصاد العام لمكتباتهم ودور مكتبات مصر العامة في نشر ثقافة النمو الاخضر.


كما تم الاعلان على مكتبة العام حيث تم اعلان حصول مكتبة مصر العامة بدمياط على لقب "مكتبة العام" لعام ٢٠٢٣ وحصول مكتبة الغردقة على لقب مكتبة العام لعام ٢٠٢٣.

الملتقى الدوري العاشر المكتبات العامة في نشر ثقافة النمو منال عوض محافظ دمياط عبد الرءوف الريدي

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