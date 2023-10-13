تحسين الرقابة على السلع الأساسية بمبادرة شباب من أجل التنمية.. تفاصيل

انطلقت أعمال اللجنة الوطنية لتحكيم مبادرة "شباب من أجل التنمية" للعام الجامعي 22/2023، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس الأعلى للجامعات، واستمرت أعمال اللجنة على مدار يومين.

أشار محمد علاء، منسق المبادرة، ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن المبادرة تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية للاستماع إلى آراء وأفكار الشباب والعمل على الاستفادة منها، وتقديم أوراق سياسات ومشروعات تنموية متطورة تساهم في دعم السياسات العامة للدولة، وتنعكس بشكل إيجابي على عملية التنمية، مشيدًا بمجهودات الشباب المشاركين في المسابقات والعمل الجماعي للفرق البحثية وتعاونهم الذي أسفر عن إنتاج أفكار مبتكرة ومقترحات لسياسات عامة لقضايا معاصرة اقتصادية واجتماعية وبيئية، مؤكدًا على حرص كل الجهات المسؤولة عن المبادرة على تقديم البرامج التدريبية وورش العمل لتمكين وتأهيل الشباب من إعداد أوراق سياسات ومشروعات تنموية ناجحة.

شهدت فعاليات اليوم الأول من أعمال اللجنة الوطنية لتحكيم مبادرة "شباب من أجل التنمية" للعام الجامعي 22/2023 تحكيم مسار أوراق السياسات حيث تم استعراض 11 ورقة سياسات مقدمة من الجامعات المصرية في محاور المبادرة المختلفة منها ثلاثة أوراق مقدمة في محور حوكمة الخدمات العامة حيث قدمت جامعة المنصورة ورقة بعنوان "تحسين آليات وسبل الرقابة على السلع الأساسية"، وقدمت جامعة القاهرة ورقة بعنوان "سد الفجوة بين العرض الحكومي للخدمات الإلكترونية والطلب المجتمعي عليها"، بينما قدمت جامعة قناة السويس ورقة بعنوان “الاستغلال الاقتصادي للوحدات السكنية غير المستغلة”.

وفي محور تنمية الأسرة المصرية تم تقديم ورقتين سياسات من جامعة أسيوط عن مخاطر الفضاء الالكتروني، فضلًا عن ورقة من جامعة الجلالة لحل مشكلة الغارمات في مصر. وفي محور الصحة تم تقديم ورقتين، أولهما من جامعة كفر الشيخ عن "الحد من هجرة الأطباء خارج مصر"، وثانيهما من جامعة حلوان بعنوان "إصلاح منظومة الرعاية الصحية". بالإضافة إلى أربع ورقات سياسات في محور التعليم قُدمت من جامعة الإسكندرية بعنوان "برنامج تدريبي لتنمية المهارات المستقبلية للمعلمين"، فيما قدمت جامعة بورسعيد ورقتين الأولى لتمكين الطلاب ذوي الهمم بكليات التربية، والثانية عن "آليات إنشاء نظام تعليمي افتراضي للمصريين في الخارج"، فيما قدمت جامعة المنصورة ورقة سياسات بعنوان "توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بمنظومة تعليم ذوي الهمم".

فعاليات اليوم الثاني



كما شهدت فعاليات اليوم الثاني من أعمال اللجنة الوطنية لتحكيم مبادرة "شباب من أجل التنمية" للعام الجامعي 22/2023 تحكيم مسار المشروعات التنموية، حيث تم استعراض عدد 10 مشروعات تنموية مقدمة من الجامعات المصرية في محاور المبادرة المختلفة منها مشروع في محور الصحة مقدم من الجامعة البريطانية في مصر، وسبعة مشروعات تنموية في محور البيئة مقدمة من جامعات الإسكندرية، بني سويف، القاهرة، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب مشروع مقدم من جامعة بورسعيد في محور تمكين المرأة، علاوة على مشروع مقدم من جامعة كفر الشيخ في محور التعليم.