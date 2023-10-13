جمعة النصر المبين.. إلهام شاهين تدعم الشعب الفلسطيني بهذا المنشور

نشرت الفنانة إلهام شاهين منشورا تدعم فيه الشعب الفلسطيني بعد تفاقم الأزمة التى يتعرضون لها هذه الفترة ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلقت إلهام شاهين، "قائلة: اللهم اجعلها جمعة النصر المبين لاخواننا فى فلسطين ".

وأشادت الفنانة إلهام شاهين بدور "سوسو" الذى جسدته ضمن أحداث مسلسل ألفريدو الذى عرض مؤخرا ، قائلة: أنه أكثر دور وجعها وأثر فيها من بين الأدوار الكثيرة التي مثلتها.

وأضافت إلهام شاهين خلال لقاء عبر "برنامج" كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أبحث عن الأدوار الصعبة واللي محدش عمل شبهها وجميع الأدوار التي تناولت شخصية المصاب بالزهايمر لم تتناول المرض من الجانب الذي تناولته شخصية سوسو في مسلسل ألفريدو وماحدش عمل مرض الزهايمر زي السكة المكتوبة في المسلسل ومفيش فنانة عملته"

وأكملت إلهام شاهين: "التعليقات على المسلسل أروع مما تخيلت وأروع ما قيل عن حياتي الفنية ككل أنا مش معترضة أن فيه ناس ماتحبش إلهام شاهين لكن حتى إلى مش بيبحني حبني في الدور والمسلسل.

مسلسل الفريدو:

مسلسل “ألفريدو” مأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب”، للدكتور مصطفى محمود، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحكاية “ألفريدو” مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، وأحمد فهمي، وندا موسى، وأمير شاهين، وفتوح أحمد، وروان الغابة، وياسمين بن داود، ومحمد السويسي، وأحمد فريد، وعابد عنان، وإنجي كيوان، ومحسن صبرى، وعدد آخر من الفنانين